"La messe est déjà dite": Faure confirme que le PS n'accordera pas sa confiance à Bayrou

(Actualisé avec Wauquiez @9-11)

Le Parti socialiste (PS) n'accordera pas sa confiance au Premier ministre François Bayrou lors du scrutin organisé le 8 septembre à l'Assemblée nationale, a confirmé jeudi le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, ajoutant que cette décision était "irrévocable".

François Bayrou multiplie les entretiens avec les responsables politiques de tous bords après avoir engagé la responsabilité de son gouvernement sur la question de la lutte contre l'endettement du pays. En cas d'absence de majorité lors du vote de lundi au Palais Bourbon, l'exécutif sera renversé.

"Nous voterons contre la confiance, parce que la confiance a été rompue depuis longtemps et que le projet de budget qu'il a présenté aux Françaises et aux Français est un budget non seulement très injuste mais qui est même récessif", a déclaré Olivier Faure sur RTL jeudi, peu avant une rencontre avec le Premier ministre à Matignon.

"Je crois que la messe est déjà dite. En réalité, nous allons aller à Matignon par politesse républicaine mais, il le sait, notre décision est irrévocable", a également dit Olivier Faure.

Prié de dire s'il était candidat au poste de Premier ministre, Olivier Faure a assuré jeudi que "ce n'est pas une question de personnes".

"J'ai dit à tous les socialistes, j'ai dit aux écologistes, aux communistes, aux ex-insoumis : 'Si demain le président vous appelle et qu'il vous demande si vous êtes d'accord pour aller à Matignon, vous y allez et ensuite on gouverne ensemble'", a-t-il ajouté.

François Bayrou a tendu la main au Rassemblement national (RN) et au PS jeudi, se disant prêt à revenir sur le projet de supprimer deux jours fériés et durcissant les conditions d'accès à l'Aide médicale d'Etat (AME).

Mais avec l'opposition maintenue des deux partis ou encore de la France insoumise (LFI), le Premier ministre semble voué à l'échec et contraint de présenter sa démission au président de la République.

D'autant qu'il n'est pas sûr de disposer du soutien des députés Les Républicains (LR), divisés sur le vote de confiance alors même que la formation de droite est représentée au gouvernement.

"À l'intérieur aujourd'hui des Républicains (...) , il y aura un grand nombre de députés qui ne voteront pas le 8. Il y aura une majorité - je le pense - qui votera pour, mais il y a un grand nombre de députés qui ne voteront pas", a déclaré jeudi le chef de file du groupe parlementaire LR, Laurent Wauquiez au micro de BFMTV/RMC.

Laurent Wauquiez a précisé qu'il voterait lui-même "sans enthousiasme" en faveur de la confiance au gouvernement dans un contexte d'instabilité politique "catastrophique" pour la France.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)