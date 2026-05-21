Harry Maguire spoile la liste de l’Angleterre

La vengeance est un plat qui se mange froid. Alors qu’il n’est même pas encore sorti du four, Harry Maguire a déjà préparé ses couverts. Thomas Tuchel doit dévoiler la liste de l’Angleterre pour le Mondial 2026 ce vendredi, mais le défenseur central de Manchester United l’a devancé en annonçant, sur ses réseaux sociaux, qu’il ne serait pas du voyage outre-Atlantique, snobé par le coach.

« Choqué et déçu »

« J’étais persuadé de pouvoir jouer un rôle majeur cet été pour mon pays, après la saison que j’ai réalisée. Je suis choqué et profondément déçu par cette décision . Rien ne me fait plus plaisir que d’enfiler ce maillot et de représenter mon pays. Je souhaite aux joueurs le meilleur pour cet été » , a écrit celui qui compte 66 sélections avec les Three Lions .…

EL pour SOFOOT.com