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Cole Palmer a pioncé devant Mexique-Angleterre
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 15:57
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Cole Palmer a pioncé devant Mexique-Angleterre

Cole Palmer a pioncé devant Mexique-Angleterre

Cole Pionceur. La veille d’un match amical contre Tottenham à Sydney (prévu ce samedi à 11h45, heure française), Cole Palmer, l’un des grands absents de la liste de Thomas Tuchel pour le Mondial, était en conférence de presse pour la première fois de la saison 2026-2027. Le joueur de Chelsea a été interrogé sur sa perception de la compétition. « Évidemment, j’étais loin et c’étaient des horaires un peu fous aux États-Unis, c’était donc un peu compliqué, mais j’ai quand même regardé des matchs » , a-t-il commenté, la BBC rapportant ses propos. Relancé sur son suivi du match haletant entre le Mexique et l’Angleterre en huitième de finale à l’Azteca (2-3), dont le coup d’envoi était décalé à 2h du matin, heure anglaise, à cause de tempêtes, le numéro 10 des Blues a souri : « Je l’ai regardé, mais je me suis endormi à la mi-temps ! »

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