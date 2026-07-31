Chelsea écope d’une amende de 10 millions de livres pour 74 infractions

Chelsea écope d’une amende de 10 millions de livres pour 74 infractions

74 violations pour onze millions, il y a pire comme sanction. La Fédération anglaise a infligé à Chelsea une amende de 10 millions de livres, soit environ 11 millions d’euros, après que les Blues ont reconnu avoir enfreint 74 fois ses règlements.

Les faits concernent 44 opérations impliquant 32 joueurs entre 2009 et 2022, principalement sous l’ère Roman Abramovitch, autour d’agents non autorisés, d’intermédiaires non enregistrés et d’investissements de tiers. Les nouveaux propriétaires avaient eux-mêmes signalé ces pratiques après le rachat du club par Todd Boehly en 2022.…

MJ pour SOFOOT.com