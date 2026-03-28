 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La méningite tue plus de 250.000 personnes par an dans le monde, selon une étude
information fournie par AFP 28/03/2026 à 12:26

La méningite tue plus de 250.000 personnes dans le monde chaque année, dont plus d'un tiers d'enfants de moins de cinq ans, souvent en Afrique, estime une vaste étude publiée samedi, après une récente épidémie en Angleterre.

"Malgré les progrès notables contre la méningite bactérienne grâce à des campagnes mondiales de vaccination, le fardeau de cette maladie reste considérable": environ 2,54 millions de cas et 259.000 morts en 2023, selon cette évaluation parue dans The Lancet Neurology et présentée comme la plus complète jusqu'ici grâce à l'évaluation de 17 pathogènes.

Ces estimations sont jugées comme étant les plus pertinentes avec toutefois, une part d'incertitude. Pour 2023, les scientifiques donnent des fourchettes d'environ 202.000 à 335.000 morts de méningite et de 2,2 à 2,93 millions de cas.

La méningite est une infection de la moelle épinière et des méninges (fines membranes entourant le cerveau) causée par plusieurs types de virus, de bactéries et de champignons. Plus rare et plus grave que la méningite virale, la méningite bactérienne peut tuer en 24 heures sans prise en charge rapide.

Une récente épidémie en Angleterre a fait deux morts et totalisé 22 cas d'infection invasive à méningocoque B. Près de 11.000 vaccins et environ 14.000 doses d'antibiotiques ont ensuite été administrées.

Des enfants sont vaccinés contre la ménigite, le 17 mars 2006 à Tchadoua, près de Maradi, au Niger ( AFP / ISSOUF SANOGO )

Des enfants sont vaccinés contre la ménigite, le 17 mars 2006 à Tchadoua, près de Maradi, au Niger ( AFP / ISSOUF SANOGO )

Depuis 2000, l'intensification de la vaccination dans le monde a considérablement réduit le nombre d'infections et de décès de méningite, mais les progrès sont moindres que pour d'autres maladies, observent les auteurs de l'étude.

Les pays les plus pauvres, surtout ceux de "la ceinture africaine de la méningite" s'étendant du Sénégal à l'Ethiopie, ont enregistré les taux de mortalité et d'infection les plus élevés. Le Nigeria, le Tchad et le Niger ont été particulièrement touchés.

Facteurs majeurs de risque de décès, selon l'étude: un faible poids de naissance, une naissance prématurée et la pollution de l'air.

Jusqu'ici, les progrès sont insuffisants pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé d'une réduction de 50% des cas de méningite et de 70% des décès dans le monde à l'horizon 2030 comparé aux niveaux de 2015.

Le rythme de baisse des cas et des décès est moitié moins rapide qu'il ne faudrait, notent les scientifiques, dont les estimations s'appuient sur des données du "Global Burden of Disease", programme alimenté par des milliers de chercheurs et financé par la Fondation Gates.

Et beaucoup de décès de méningite ne sont pas signalés, surtout dans les pays défavorisés.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le député LFI et candidat à la mairie de Toulouse, François Piquemal (c), après l'annonce de sa défaite au 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Municipales à Toulouse: Piquemal dépose un recours en annulation
    information fournie par AFP 28.03.2026 12:55 

    Le député insoumis et candidat défait de l'union de la gauche à la mairie de Toulouse, François Piquemal, a annoncé samedi déposer un recours en annulation de l'élection en lien avec des ingérences étrangères. L'élu a relayé samedi matin sur son compte X un communiqué ... Lire la suite

  • Hausse des prix des carburants: manifestation de routiers sur l'A7
    Hausse des prix des carburants: manifestation de routiers sur l'A7
    information fournie par AFP Video 28.03.2026 12:53 

    Des chauffeurs routiers manifestent sur l'autoroute A7 au niveau de Chasse-sur-Rhône (Isère) pour dénoncer la hausse des prix des carburants et demander à l'Etat une aide plus significative que celle annoncée vendredi, soit 50 millions d'euros le mois prochain ... Lire la suite

  • Un navire de la marine mexicaine prêt à porter assistance au bateau Maguro faisant partie du convoi "Nuestra America" d'aide humanitaire à destination de Cuba, le 21 mars 2026 en mer des Caraïbes ( AFP / YURI CORTEZ )
    Les bateaux d'aide humanitaire vers Cuba localisés, les équipages "sains et saufs"
    information fournie par AFP 28.03.2026 12:40 

    Les deux voiliers transportant de l'aide humanitaire à destination de Cuba, pour lesquels la marine mexicaine avait lancé des recherches en mer après avoir perdu contact avec leurs occupants, ont été localisés et leurs équipages sont sains et saufs, ont annoncé ... Lire la suite

  • Un garage automobile de l'est de Téhéran touché par une frappe de missile, le 28 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 28.03.2026 12:38 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales samedi alors que la guerre au Moyen-Orient dure depuis un mois. . La production d'une grande aciérie iranienne interrompue La production d'une grande aciérie en Iran a été interrompue à la suite des frappes américano-israéliennes, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank