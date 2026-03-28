CNews: des parlementaires saisissent l'Arcom pour des propos sur le maire de Saint-Denis

Plusieurs parlementaires, dont la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot, ont annoncé samedi saisir l'Arcom pour des propos jugés "racistes" tenus sur Cnews par un intervenant interrogé sur le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Plusieurs parlementaires, dont la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot, ont annoncé samedi saisir l'Arcom pour des propos jugés "racistes" tenus sur Cnews par un intervenant interrogé sur le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko.

Vendredi soir, le psychologue Jean Doridot était en plateau lors d'un débat portant sur les premiers jours de mandat de M. Bagayoko à Saint-Denis, ville que la chaîne qualifie de "laboratoire" de La France insoumise.

Le maire "essaye de pousser les limites?", lui demande-t-on.

"Surement qu'il y a un peu de ça. Maintenant c'est important de rappeler que l'homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu - nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribus - il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité", a déclaré M. Doridot.

"Et là, ce qui se révèle avec l'élection de Monsieur Bally Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir", a-t-il poursuivi.

"Maintenant, (...) personne ne peut décider comme ça, le fait du prince, à l'époque des rois, je destitue tel maire", a-t-il ajouté alors que la question de sanctions était évoquée en plateau à l'encontre de M. Bagayoko. "Notre système est tout à fait apte à porter aux responsabilités des personnes qui ne sont pas des amis de la République traditionnelle."

Mathilde Panot a dénoncé sur X un racisme "crasse et décomplexé" envers ce maire né dans les Hauts-de-Seine de parents maliens. "Sur CNEWS, le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko est comparé à un singe et à un +chef de tribu+", s'est-elle indignée.

Le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, préside la première séance du nouveau conseil municipal de Saint-Denis, le 21 mars 2026 en Seine-Saint-Denis ( AFP / Ludovic MARIN )

"Énième confirmation que cette chaîne est un cloaque raciste", a abondé le sénateur communiste Ian Brossat, en annonçant également un "nouveau signalement" à l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique.

"Poubelle-news encore en boucle dans son racisme contre les nouveaux maires et précisément contre Bally Bagayoko", a aussi écrit sur X la députée écologiste Léa Balage El Mariky. "Signalement à l'ARCOM immédiat. Soutien Monsieur le Maire face à ce racisme crasse."

Contactée par l'AFP, la direction de Cnews n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Bally Bagayoko s'est retrouvé ces derniers jours au coeur d'une polémique après avoir estimé que les fonctionnaires n'étant pas en accord avec le projet politique de la ville "partiront". "Ce n'est pas le fait qu'on les mettra dehors, c'est parce qu'ils feront une mobilité qui est complètement naturelle", avait-il ajouté.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics David Amiel a dans la foulée adressé un courrier au nouvel élu pour lui rappeler qu'il ne pouvait se séparer d'agents en désaccord avec sa politique.