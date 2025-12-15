 Aller au contenu principal
La maman de Christophe Gleizes demande la grâce au président algérien
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 09:23

La maman de Christophe Gleizes demande la grâce au président algérien

La maman de Christophe Gleizes demande la grâce au président algérien

Libérez Christophe Gleizes.

La maman de Christophe Gleizes a transmis une lettre au président de la République d’Algérie pour demander la grâce pour son fils. Elle a été envoyée au président algérien Abdelmadjid Tebboune le 10 décembre 2025. « La confirmation de la condamnation de mon fils à sept années de prison ferme a été, pour lui comme pour moi et sa famille, un choc immense, écrit-elle, dans des propos publiés sur le site de Reporters sans frontières. Cette sentence nous est incompréhensible au regard des faits et du parcours de journaliste sportif de Christophe, mû par le désir et la passion de raconter le football. Mon fils n’a cessé, à travers ses écrits, de faire preuve de respect et d’admiration pour le peuple algérien et son football. C’est pourquoi, avec gravité et émotion, j’ai sollicité la clémence à son égard auprès du président algérien, afin qu’il puisse retrouver sa liberté et sa famille. Sa grand-mère, ma propre maman, âgée de 102 ans, aimerait tant être certaine de pouvoir le revoir prochainement. Nous appelons le président Tebboune à faire un geste d’humanité. »

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
