La malédiction a poursuivi Ter Stegen jusqu'à Gérone

Maudit par la malchance… Le gardien allemand Marc-André ter Stegen , actuellement à Gérone, se serait blessé plus sérieusement que prévu lors du match de Liga face à Oviedo. Selon les informations de la radio espagnole Cadena SER, les premiers examens font état d’une lésion aux ischio-jambiers . D’autres tests doivent encore être réalisés, mais à ce stade, une indisponibilité d’au moins deux mois est envisagée, à peine plus d’une semaine après son arrivée au club.

🏥 | COMUNICAT MÈDIC: Marc-André ter Stegen presenta una lesió a l’isquiotibial esquerre, produïda durant el partit de dissabte contra l’Oviedo. El jugador es sotmetrà a proves mèdiques complementàries per acabar de determinar el diagnòstic i establir el pronòstic. pic.twitter.com/QsXkYia0Iz…

JE pour SOFOOT.com