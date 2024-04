La majorité des Français doute de l'influence réelle d'Emmanuel Macron sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon un sondage

Emmanuel Macron est jeudi à la Sorbonne avec un discours pour une Europe "plus souveraine et plus puissante", surtout perçu comme une entrée en campagne du chef de l'État alors que son camp patine à six semaines des européennes.

Emmanuel Macron à Paris, le 25 avril 2024. ( POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON )

Plus de la moitié des Français (57%) pense qu'Emmanuel Macron n'a pas réellement eu d'influence sur le fonctionnement de l'Union européenne depuis 2017, selon un sondage Elabe publié jeudi 25 avril pour BFMTV .

Alors qu'Emmanuel Macron a mis en avant son bilan européen lors d'un discours jeudi matin à la Sorbonne, seuls 42% des Français estiment que le chef de l'État a eu "une influence réelle sur le fonctionnement et les décisions prises par l'Union européenne" depuis 2017. L'électorat d'Emmanuel Macron porte un regard très positif sur son rôle (70%), alors que la majorité des électeurs de gauche (56%) et d'extrême droite (68%) sont plutôt négatifs.

À un mois et demi des européennes, 66% des Français estiment qu'Emmanuel Macron ne doit pas "s'impliquer davantage dans la campagne" car "ce n'est pas son rôle en tant que président de la République". Pour autant 61% des Français jugent qu'une "défaite nette" de la liste Renaissance serait un "échec personnel" pour le président.

Dissolution ou remaniement en cas de défaite aux Européennes ?

En cas de large défaite du camp présidentiel, une majorité (61%) souhaite qu'Emmanuel Macron "change significativement d'orientation politique", une opinion partagée par 43% des électeurs du président au premier tour de l'élection présidentielle en 2022.

Pour autant, seule une minorité de Français (46% contre 54%) réclame une dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées. Encore moins (39% contre 61%) souhaitent un changement de Premier ministre.

Si 58% des sondés déclarent tenir compte avant tout d'enjeux de politique européenne dans leur décision de vote, 41% concèdent qu'ils feront leur choix avant tout sur des enjeux nationaux , surtout parmi les électeurs RN (61%).

Ce sondage a été réalisé par internet du 23 au 24 avril à partir d'un échantillon de 1.001 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus. Selon les résultats, la marge d'erreur est comprise entre +/- 1,4 point et +/-3,1 points.