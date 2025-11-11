 Aller au contenu principal
La Maison Blanche prévoit un retour à une croissance de 3 % ou 4 % d'ici début 2026 après la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'économie américaine devrait retrouver un rythme de croissance de 3 à 4 % d'ici le premier trimestre 2026, a déclaré mardi Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche.

Hassett a déclaré à CNBC, citant les estimations des économistes, que la fermeture du gouvernement réduirait les taux de croissance d'environ un à 1,5 point de pourcentage, qui avaient atteint environ 4 % au cours de l'année écoulée.

"La question est de savoir quand tout cela reviendra. Je pense que certaines choses sont perdues à jamais, d'autres non. Mais je pense que d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, nous aurons retrouvé un rythme de croissance de 3 ou 4 %."

  • 17:58

    Méthode Coué , encore faut il y croire

