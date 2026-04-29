La Maison Blanche élabore des directives visant à contourner le signalement de risque d'Anthropic concernant les nouveaux modèles d'IA, rapporte Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse d'Anthropic au paragraphe 4, ainsi que des détails et le contexte à partir du paragraphe 5)

La Maison Blanche élabore actuellement des directives qui pourraient permettre aux agences fédérales de contourner la désignation de risque lié à la chaîne d'approvisionnement d'Anthropic et d'adopter de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, dont Mythos, a rapporté Axios mardi.

Un projet de décret à l'étude pourrait offrir à l'administration Trump une voie pour désamorcer son différend avec Anthropic, a rapporté Axios, citant deux sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Anthropic a refusé de commenter, tandis que la Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Cette évolution intervient alors qu'Anthropic a connu un différend avec le Pentagone plus tôt cette année après que la start-up a refusé de supprimer les garde-fous empêchant l'utilisation de son IA pour des armes autonomes ou la surveillance intérieure, et que le département a désigné le créateur de Claude comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement .

Le président américain Donald Trump a déclaré

la semaine dernière qu'Anthropic « se remettait en forme » aux yeux de son administration, après que le directeur général Dario Amodei eut rencontré des responsables de la Maison Blanche afin de tenter de réparer cette relation tendue.

Lorsqu'on lui a demandé si un accord avec le Pentagone était en vue, Trump a déclaré sur « Squawk Box » de CNBC: « C'est possible. Nous voulons les personnes les plus brillantes. »

Les commentaires de Trump et le projet de lignes directrices interviennent quelques semaines seulement après qu’Anthropic a dévoilé Mythos, son système d’IA le plus avancé à ce jour.

Selon les experts, cet outil dispose d’une capacité potentiellement sans précédent pour identifier les failles de cybersécurité et concevoir des moyens de les exploiter.

Alors que les principaux acteurs du Pentagone campent sur leurs positions concernant Anthropic, d’autres parties prenantes estiment que ce bras de fer s’est avéré contre-productif et sont prêtes à trouver une issue, a indiqué Axios, citant plusieurs sources.

Selon le rapport, il est possible que les deux parties se retrouvent à nouveau dans des négociations houleuses.