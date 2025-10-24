La Maison Blanche déclare qu'il est peu probable que les données sur l'inflation soient publiées le mois prochain

La Maison Blanche a déclaré vendredi qu'il n'y aurait probablement pas de publication de données sur l'inflation le mois prochain en raison de la fermeture du gouvernement américain.

En raison de l'incapacité du Congrès à adopter un projet de loi de financement provisoire, "les enquêteurs ne peuvent pas se déployer sur le terrain, ce qui nous prive de données essentielles", a déclaré la Maison Blanche sur son compte Twitter officiel. "Les conséquences économiques pourraient être dévastatrices."

La Maison Blanche n'a pas donné plus de détails.

L'impasse entre les républicains et les démocrates au sujet d'une loi de financement provisoire en était à son 24e jour vendredi.

Environ 700 000 fonctionnaires fédéraux ont été mis en congé et presque autant travaillent sans être payés, ce qui pourrait obliger les ménages à différer leurs dépenses. Nombre d'entre eux ne toucheront pas leur premier salaire complet vendredi.

Le rapport du gouvernement sur l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre a été publié vendredi, malgré la coupure des données économiques due à la fermeture des bureaux, afin d'aider l'administration de la sécurité sociale à calculer son ajustement au coût de la vie pour 2026 pour des millions de retraités et d'autres bénéficiaires de prestations. Le rapport devait initialement être publié le 15 octobre.