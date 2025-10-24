 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Maison Blanche déclare qu'aucune donnée sur l'inflation ne sera probablement publiée le mois prochain
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche a déclaré vendredi qu'il n'y aurait probablement pas de publication de données sur l'inflation le mois prochain en raison de la fermeture du gouvernement américain.

En raison de l'incapacité du Congrès à adopter un projet de loi de financement provisoire, "les enquêteurs ne peuvent pas se déployer sur le terrain, ce qui nous prive de données essentielles", a déclaré la Maison Blanche sur son compte Twitter officiel. "Les conséquences économiques pourraient être dévastatrices."

Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank