La Maison Blanche déclare qu'aucune donnée sur l'inflation ne sera probablement publiée le mois prochain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche a déclaré vendredi qu'il n'y aurait probablement pas de publication de données sur l'inflation le mois prochain en raison de la fermeture du gouvernement américain.

En raison de l'incapacité du Congrès à adopter un projet de loi de financement provisoire, "les enquêteurs ne peuvent pas se déployer sur le terrain, ce qui nous prive de données essentielles", a déclaré la Maison Blanche sur son compte Twitter officiel. "Les conséquences économiques pourraient être dévastatrices."