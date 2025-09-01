La mairie d’Orange annule une distribution de fournitures scolaires organisée par un joueur de Molenbeek

La mairie d’Orange annule une distribution de fournitures scolaires organisée par un joueur de Molenbeek

Vous avez dit « Kamoulox » ?

Drôle de scène le week-end dernier à Orange. Alors qu’une distribution de fournitures scolaires était prévue dans un gymnase du quartier défavorisé de Fourchevieilles, celle-ci a été interdite par arrêté préfectoral. Raison avancée : l’opération aurait été lancée par « un groupe lié au trafic de stupéfiants » , rapporte BFM TV, qui s’est rendu sur les lieux. L’arrêté du Préfet du Vaucluse, pris le 28 août, estime que « la réalisation […] d’une action caritative est de nature à valoriser les actions du groupe FV Gang […] et à diffuser une image positive de la criminalité organisée ». …

JD pour SOFOOT.com