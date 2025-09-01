La mairie d’Orange annule une distribution de fournitures scolaires organisée par un joueur de Molenbeek
Vous avez dit « Kamoulox » ?
Drôle de scène le week-end dernier à Orange. Alors qu’une distribution de fournitures scolaires était prévue dans un gymnase du quartier défavorisé de Fourchevieilles, celle-ci a été interdite par arrêté préfectoral. Raison avancée : l’opération aurait été lancée par « un groupe lié au trafic de stupéfiants » , rapporte BFM TV, qui s’est rendu sur les lieux. L’arrêté du Préfet du Vaucluse, pris le 28 août, estime que « la réalisation […] d’une action caritative est de nature à valoriser les actions du groupe FV Gang […] et à diffuser une image positive de la criminalité organisée ». …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
