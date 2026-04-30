La loyauté de Saint-Maximin qui l'a conduit à Lens

Le RC Lens recrute bien, épisode 856778. Débarqué dans le nord à la surprise générale cet hiver, Allan Saint-Maximin s’est imposé comme une belle solution offensive en sortie de banc pour Pierre Sage , comme il l’a de nouveau démontré à Brest. Un choix de rejoindre les Sang et Or qui a pu étonner après plus de six ans loin de la Ligue 1. Mais qui tient en un nom : celui de Jean-Louis Leca, son ancien coéquipier à Bastia désormais directeur sportif lensois . « Je suis quelqu’un de très loyal, je pense que je l’ai démontré tout au long de ma carrière. Jean-Louis, je l’ai rencontré quand j’étais à Bastia, c’était ma première saison pleine en tant que professionnel , a-t-il rappelé en conférence de presse à deux jours du déplacement à Nice. Quand je suis arrivé, il était capitaine, il m’a vraiment accueilli comme si j’étais son frère. Dans tout ce dont j’ai eu besoin, il a toujours été là pour moi. Je lui ai toujours dit que s’il avait besoin de moi un jour, je serais là. »

Un retour gagnant dans l’Hexagone

L’occasion s’est donc présentée en janvier dernier, à l’issue d’une expérience de quelques mois au Mexique, sous la tunique du Club América . « Pour ma famille, tout le monde, ça faisait un moment qu’on était partis de France. On a pris des habitudes à l’étranger , a-t-il poursuivi face aux médias. Quand Jean-Louis m’en a parlé, qu’il m’a dit qu’on avait vraiment besoin de moi… je connaissais le RC Lens de nom, plein de joueurs sont passés par là, je regardais aussi de temps en temps les matchs. J’avais déjà entendu parler de l’ambiance. » …

TB pour SOFOOT.com