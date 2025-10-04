 Aller au contenu principal
La longue prolongation de Savinho à Manchester City
information fournie par So Foot 04/10/2025 à 11:33

La longue prolongation de Savinho à Manchester City

La longue prolongation de Savinho à Manchester City

Après Haaland, Manchester City continue de blinder ses pépites.

Savinho n’est pas prêt de changer de crèmerie : l’ailier brésilien a prolongé ce vendredi l’aventure avec les Citizens jusqu’en 2031.…

AC pour SOFOOT.com

  Florent Mollet rebondit en Suisse
    Florent Mollet rebondit en Suisse
    information fournie par So Foot 04.10.2025 11:44 

    Rebond inattendu pour Mollet. Sans club depuis la fin de son aventure avec Nantes cet été, Florent Mollet va poursuivre son chemin en Suisse. Le milieu offensif français de 33 ans s’est engagé avec Lausanne-Sport pour une saison avec une en option comme annoncé ... Lire la suite

  Légende du FC Metz, Marcel Husson est décédé
    Légende du FC Metz, Marcel Husson est décédé
    information fournie par So Foot 04.10.2025 11:19 

    Un hommage est prévu ce samedi lors de Metz-Marseille. C’est une légende grenat qui s’est éteinte ce vendredi à l’âge de 88 ans. Marcel Husson, ancien défenseur du FC Metz de 1960 à 1967 (11 buts en 167 apparitions) était aussi le mythique entraîneur du club mosellan ... Lire la suite

  Ruben Amorim : « Perdre des matchs me fait souffrir »
    Ruben Amorim : « Perdre des matchs me fait souffrir »
    information fournie par So Foot 04.10.2025 10:28 

    Il faut sauver le soldat Amorim. Après une première saison où son Manchester United a terminé 15 e de Premier League, Ruben Amorim peine à redonner ses lettres de noblesse aux Red Devils qui sont actuellement… 14 e du championnat anglais.… AC pour SOFOOT.com

  Mondial 2026 : Italie-Israël menacé ?
    Mondial 2026 : Italie-Israël menacé ?
    information fournie par So Foot 04.10.2025 10:15 

    L’Italie pourrait louper la Coupe du monde pour la troisième fois de suite… pas seulement à cause de ses résultats sportifs. S’il est quasiment déjà admis que la Norvège d’Erling Haaland terminera première du groupe I des qualifications pour le Mondial 2026 après ... Lire la suite

