La longue prolongation de Savinho à Manchester City
information fournie par So Foot•04/10/2025 à 11:33
La longue prolongation de Savinho à Manchester City
Après Haaland, Manchester City continue de blinder ses pépites.
Savinho n’est pas prêt de changer de crèmerie : l’ailier brésilien a prolongé ce vendredi l’aventure avec les
Citizens
jusqu’en 2031.…
Florent Mollet va poursuivre son chemin en Suisse. Le milieu offensif français de 33 ans s'est engagé avec Lausanne-Sport pour une saison avec une en option
Lire la suite
Marcel Husson, ancien défenseur du FC Metz de 1960 à 1967 (11 buts en 167 apparitions) était aussi le mythique entraîneur du club mosellan
Lire la suite
Après une première saison où son Manchester United a terminé 15 e de Premier League, Ruben Amorim peine à redonner ses lettres de noblesse aux Red Devils qui sont actuellement… 14 e du championnat anglais.
L'Italie pourrait louper la Coupe du monde pour la troisième fois de suite… pas seulement à cause de ses résultats sportifs. S'il est quasiment déjà admis que la Norvège d'Erling Haaland terminera première du groupe I des qualifications pour le Mondial 2026
Lire la suite
