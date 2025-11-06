La liste des Bleuets de Gérald Baticle avec de nombreux retours
Du costaud pour la der’ de l’année.
Après celle de son copain Didier Deschamps, Gérald Baticle a dévoilé à son tour sa liste des 24 Bleuets, convoqués pour la dernière trêve internationale de la saison. L’occasion pour le milieu offensif Saimon Bouabré , (participant à la dernière Coupe du monde U20 jusqu’en quarts de finale) et son coéquipier à Neom en Arabie saoudite Nathan Zézé , d’effectuer leur retour dans le groupe.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
