La liste de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026, avec Federico Valverde

La liste de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026, avec Federico Valverde

Avec la glacière, por favor. L’Uruguay va-t-elle broder sa cinquième étoile ? Avant cela, l’Uruguay devra passer l’étape du groupe H, avec l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Espagne. Le liste des 26 de Marcelo Bielsa, en tous cas, est en place. L’ancien coach de l’OM a choisi les noms les plus ronflants pour représenter la Celeste . Federico Valverde est du voyage, comme le Barcelonais Ronald Araújo .

Darwin Núñez n’a pas joué depuis début février

Au même titre que le doyen Fernando Muslera (39 ans) et le pote d’Antoine Griezmann José María Giménez, Darwin Núñez est également appelé. L’ancien attaquant n’a pourtant pas joué avec Al-Hilal depuis début février, depuis que Karim Benzema a rejoint son club.…

UL pour SOFOOT.com