La Ligue des champions asiatique reportée après les bombardements
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 10:21

Infantino n’a pas pu empêcher les bombardements avec son meilleur ami ? Les tensions au Liban et dans plusieurs pays du Moyen-Orient bouleversent la planète foot. La confédération asiatique de football a par exemple annoncé le report des matchs de Ligue des champions. Cette décision a été prise pour les pays de la zone ouest du continent, touchée par les bombardements.

Le match phare des huitièmes de finale est reporté

De nombreuses rencontres féminines et masculines étaient prévues ce dimanche et lundi. Le club d’Al-Duhail, où évolue Benjamin Bourigeaud, Jean-Charles Castelletto et d’autres anciens de Ligue 1, devait affronter les Saoudiens d’Al-Ahli, où jouent Enzo Millot et Valentin Atangana, dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition.…

UL pour SOFOOT.com

