La Ligue 3 va se la jouer basket

La Ligue 3, un challenge à relever. Alors que la première saison professionnelle de l’histoire du troisième échelon du foot français débute ce vendredi, la Ligue a sorti une nouveauté arbitrale de son chapeau. Les équipes auront deux « challenges » par match : des opportunités de demander à l’arbitre centrale de revoir et rejuger des actions, « en cas d’erreur manifeste ou d’incident grave manqué ».

Pas la VAR, mais une expérimentation arbitrale

Ces actions concernent uniquement les litiges autour d’un but, d’un penalty, d’un carton rouge et de l’identité d’un joueur sanctionné . Pour déclencher le visionnage d’une action, l’entraîneur principal devra alors tourner le doigt en l’air et présenter une carte au 4ᵉ arbitre. La Ligue indique que si le challenge est à l’avantage de l’équipe qui l’a demandé, il est conservé , sans préciser s’il peut être gardé indéfiniment ou qu’une seule fois par challenge initial.…

NB pour SOFOOT.com