Luis Enrique pas fan des trophées UNFP

Il préféré se taper une sortie vélo de 120 bornes. Dans les lauréats pour le titre de meilleur entraîneur de la saison des trophées UNFP, Luis Enrique ne s’est même pas déplacé au Palais Brogniart pour assister à la cérémonie . « Je ne vais jamais à ce type de fête. Je préfère rester à la maison étudier Arsenal » , s’est-il justifié en conférence de presse ce mardi. Preuve en est, même quand il avait été nommé meilleur entraîneur la saison dernière, le technicien espagnol avait effectué son discours de winner en appel vidéo.

Enrique félicite Sage

Pour cette saison 2025/2026, c’est son dauphin Pierre Sage qui a glané cette distinction lundi soir. Avant leur duel programme mercredi soir, Luis Enrique a félicité le technicien lensois pour ses accomplissements avec les Sang et Or : « Il mérite de gagner ce trophée. C’est incroyable ce qu’il a fait cette saison.» …

MBC pour SOFOOT.com