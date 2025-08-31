La Ligue 1 va perdre un de ses plus grands artistes

Comme un goût de gâchis.

Plus apparu sur un terrain avec le maillot lillois depuis le 14 décembre dernier avant d’être longuement blessé à l’aine, Edon Zhegrova ne devrait tout simplement plus fouler les pelouses de Ligue 1. Il était pourtant d’accord avec l’OM, ce qui avait passablement énervé son président, mais Zhegrova ne devrait finalement pas signer dans la cité phocéenne . L’attaquant kosovar va plutôt filer en direction de Turin , si l’on en croit les informations de Fabrizio Romano, L’Équipe ou de RMC Sport , qui annoncent que le dribbleur va s’engager avec le Juventus, où il retrouvera son ancien coéquipier dans le Nord, Jonathan David.…

JF pour SOFOOT.com