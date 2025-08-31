 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Ligue 1 va perdre un de ses plus grands artistes
information fournie par So Foot 31/08/2025 à 21:42

La Ligue 1 va perdre un de ses plus grands artistes

La Ligue 1 va perdre un de ses plus grands artistes

Comme un goût de gâchis.

Plus apparu sur un terrain avec le maillot lillois depuis le 14 décembre dernier avant d’être longuement blessé à l’aine, Edon Zhegrova ne devrait tout simplement plus fouler les pelouses de Ligue 1. Il était pourtant d’accord avec l’OM, ce qui avait passablement énervé son président, mais Zhegrova ne devrait finalement pas signer dans la cité phocéenne . L’attaquant kosovar va plutôt filer en direction de Turin , si l’on en croit les informations de Fabrizio Romano, L’Équipe ou de RMC Sport , qui annoncent que le dribbleur va s’engager avec le Juventus, où il retrouvera son ancien coéquipier dans le Nord, Jonathan David.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Barcelone secoué par le Rayo Vallecano et contraint au match nul
    Barcelone secoué par le Rayo Vallecano et contraint au match nul
    information fournie par So Foot 31.08.2025 23:47 

    Rayo Vallecano 1-1 Barcelone Buts : Pérez (67 e ) pour le Rayo // Yamal (40 e , SP) pour le FCB Madrid et Bilbao seuls en tête.… JF pour SOFOOT.com

  • Le milieu lyonnais Pavel Sulc célèbre le but contre son camp de Leonardo Balerdi lors du match de Ligue 1 entre l'OL et l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium le 31 août 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Ligue 1: l'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur
    information fournie par AFP 31.08.2025 23:29 

    Rapidement réduit à dix, l'OM a fini par craquer dans les dernières minutes au Groupama Stadium et a été battu par Lyon (1-0), dimanche lors du choc de la 3e journée de Ligue 1, alors que Monaco a souffert à domicile pour s'imposer face à Strasbourg (3-2). Les ... Lire la suite

  • L'Inter tombe à domicile, la Lazio déroule
    L'Inter tombe à domicile, la Lazio déroule
    information fournie par So Foot 31.08.2025 22:51 

    L’Inter chute déjà. Après leur large succès inaugural face au Torino, les Nerazzurri ont chuté, toujours à domicile, face à une vaillante équipe de l’Udinese (1-2) . Si c’est Denzel Dumfries qui a ouvert le score de près, les Frioulans ont pu compter sur leurs ... Lire la suite

  • Au forceps, Lyon fait tomber Marseille
    Au forceps, Lyon fait tomber Marseille
    information fournie par So Foot 31.08.2025 22:50 

    Face à une équipe marseillaise longtemps réduite à 10, Lyon a arraché un important succès dans l'Olimpico et rejoint Paris en tête du championnat. Marseille n'enchaîne pas. Lyon 1-0 Marseille But : Balerdi (88 e , CSC) pour l’OL Le cadre était idéal, avec un hommage ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank