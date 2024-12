La Ligue 1, une saison déjà pliée ?

La course au titre est-elle déjà pliée avant la trêve hivernale. Après la victoire du PSG à Monaco (2-4) ce mercredi soir, on serait tenté de répondre que oui. Un coup dur pour le niveau de la Ligue des talents qui ne parvient définitivement pas à s’homogénéiser.

« On a toujours l’impression que nous devons gagner le championnat sans problème. Mais la Ligue 1 est d’un niveau très élevé, il n’y a qu’à voir comment se comportent les équipes sur la scène européenne. » Il n’y a pas à dire, Luis Enrique a le sens de la diplomatie. À la veille d’affronter l’AS Monaco, l’entraîneur du Paris Saint-Germain jouait la carte de la (fausse) modestie avant, dans la foulée, d’aller écraser (2-4) le club princier sur son Rocher et de s’envoler du classement de la Ligue 1 avec dix points d’avance en tête. Tout ça avant les fêtes de Noël. On serait tenté de dire que le championnat est plié, contrairement à Luis Enrique qui, lui, se doit de tenir ce genre de considération éloignée des micros des conférences de presse. Un peu comme son capitaine Marquinhos, lui aussi très prudent dans ses déclarations : « Le titre ? C’est encore tôt, il y a beaucoup choses qui peuvent se passer mais c’est un objectif très important pour le club et ça fait mal quand on ne le gagne pas , analysait le Brésilien après la rencontre de ce mercredi soir. Pour le remporter, ça passe par gagner ces confrontations directes. Quand tu es champion, tu ne te rends pas compte de l’importance de ces rencontres mais quand tu les perds, tu réalises à quel point ça fait la différence. »

Grands rendez-vous manqués

Ceci dit, on aurait aussi envie de voir, pour une fois, une déclaration trancher avec la tiédeur habituelle dont fait montre le football français. Mais on se doute bien que si tel était le cas, il ne manquerait pas d’analystes de tous bords pour rappeler au PSG son actuelle 25 e place en Ligue des champions et que celle-ci supplanterait la domination écœurante du club de la capitale au sein d’un championnat que ses détracteurs ne se lassent pas de surnommer Farmers League. Difficile de leur donner tort. À l’image de la Bundesliga où, hormis « l’accident » Bayer Leverkusen la saison dernière, le Bayern Munich règne sans partage, la Ligue 1 est un championnat dont l’issue est connue d’avance 99% du temps. Croire que l’Olympique de Marseille ou Monaco pouvaient tenir tête aux Parisiens, actuellement à fond de balle sur l’autoro

Par Julien Duez pour SOFOOT.com