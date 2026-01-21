 Aller au contenu principal
La Ligue 1 retrouve un de ses anciens artistes
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 22:13

Banco pour le SCO ! Ou plutôt, Branco. Eh oui, l’artiste Branco van den Boomen est de retour en Ligue 1 , avec un petit prêt jusqu’à la fin de saison à Angers, qui a officialisé la nouvelle ce mercredi soir en même temps que la Ligue des champions.

Une saison quasiment blanche à l’Ajax

Le milieu néerlandais de 30 ans va tenter de se relancer après une saison quasiment blanche à l’Ajax , où il avait débarqué en 2023. Son temps de jeu lors de cette cuvée 2024-2025 ? Quarante-cinq petites minutes en Coupe des Pays-Bas en décembre, et puis c’est tout.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
