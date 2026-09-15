La Ligue 1 McDonald's bientôt concurrencée en Europe ?

Pour se gaver jusqu’au bout. Après la Ligue 1 McDonald’s, une autre chaîne de fast-food américaine devrait prochainement débarquer dans le foot européen, cette fois-ci en Angleterre.

Le Daily Mail indique que la chaîne américaine Jersey Mike’s va acquérir les droits de sponsoring de l’EFL Trophy , coupe anglaise concernant les équipes d’EFL League One et Two, respectivement troisièmes et quatrièmes échelons du foot anglais, et les ligues U21 de Premier League et de Championship. Le deal devrait avoisiner les 5 millions de livres sterling, somme aux alentours des 5 838 000 euros. …

ABS pour SOFOOT.com