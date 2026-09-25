L’OM donne des nouvelles de Cornelius

On en sait un peu plus sur l’état de santé de Derek Cornelius. Après le communiqué flou, et plutôt inquiétant, de la Fédération canadienne, l’Olympique de Marseille a fourni davantage d’informations ce vendredi. Blessé lors d’un entraînement, le défenseur souffre « d’une sérieuse blessure à la hanche » . Il ne faut pas s’attendre à le revoir de sitôt sur un terrain. « La nature de sa blessure laisse d’ores et déjà envisager une période d’indisponibilité importante » , prévient l’OM, qui est « en contact étroit » avec le staff médical de la sélection canadienne.

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QB pour SOFOOT.com