Giuliano Simeone a fait comme Roberto Carlos
Le moral dans les chaussettes. Sur le but de la victoire espagnole face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, Ferran Torres a semblé étrangement seul, au moment de reprendre le ballon de volée. Et en analysant les images, un fautif semble apparaître. Sur l’action, Giuliano Simeone lâche en effet son marquage pour remettre sa chaussette , voyant l’attaquant de la Roja en profiter pour se positionner et conclure.
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