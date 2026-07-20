L'Argentine proche d'un record de fautes en Coupe du monde
C’est presque du népotisme. En finale de cette Coupe du monde 2026, l’Argentine a commis 25 fautes. Il s’agit du plus haut total de fautes dans la compétition depuis… l’Argentine en finale de l’édition 2022 (26) . En Amérique du Nord, l’ Albiceleste affiche le plus grand nombre de fautes commises (113), de cartons jaunes reçus (15 auquel s’ajoute un rouge) mais également le deuxième plus grand nombre de fautes subies (100), dont on imagine que la moitié a été provoquée par le seul Lionel Messi.
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