La Ligue 1 fait (encore) mieux que la Premier League

Et oui. Des recrues à 80 millions d’euros, des stades bondés et des énormes droits télés redistribués de manière à peu près équitable : la Ligue 1 n’a pas besoin de tout ça. Normal : la Ligue 1 fait mieux que la Premier League. La première division française marque 2,84 pions en moyenne par match cette saison . C’est moins que la Bundesliga et ses défenses en carton (3,22), mais mieux que l’autoproclammé meilleur championnat du monde, qui ne plante que 2,75 goals per game . Merci à Estéban Lepaul, qui rendent fiers les porteurs de marinières, Arnaud Montebourg et tous les thuriféraires du made in France .

Moins de buts que la saison dernière

Avec 2,71 pions en moyenne, la Liga est dans le rétro, comme la Serie et ses 2,40 buts par match, dignes des Dijon-Villefranche de National. Les 18 équipes de Ligue 1 étaient toutefois encore plus spectaculaires la saison dernière, qui avait vu 2,97 buts par rencontre. Aucun fan n’avait assisté à une telle prouesse depuis 1979.…

UL pour SOFOOT.com