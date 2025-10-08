La Libye d’Aliou Cissé craque et dit adieu au Mondial, le Cap-Vert attend encore
Foutu dernier quart d’heure.
Alors qu’elle a un temps occupé la deuxième place du groupe D de qualifications à la prochaine Coupe du monde, la Libye a vu ses espoirs s’envoler au cours d’une fin de match où elle a totalement craqué face au Cap-Vert au terme d’un scénario fou , après avoir mené 3-1 et avoir donné un but (3-3) .…
