 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Libye d’Aliou Cissé craque et dit adieu au Mondial, le Cap-Vert attend encore
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 17:57

La Libye d’Aliou Cissé craque et dit adieu au Mondial, le Cap-Vert attend encore

La Libye d’Aliou Cissé craque et dit adieu au Mondial, le Cap-Vert attend encore

Foutu dernier quart d’heure.

Alors qu’elle a un temps occupé la deuxième place du groupe D de qualifications à la prochaine Coupe du monde, la Libye a vu ses espoirs s’envoler au cours d’une fin de match où elle a totalement craqué face au Cap-Vert au terme d’un scénario fou , après avoir mené 3-1 et avoir donné un but (3-3) .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sergio Conceição succède à Laurent Blanc sur le banc d'Al-Ittihad
    Sergio Conceição succède à Laurent Blanc sur le banc d'Al-Ittihad
    information fournie par So Foot 08.10.2025 17:42 

    Un nouveau Portugais débarque à Djeddah. C’est officiel, le club de Al-Ittihad a annoncé ce mercredi, l’arrivée de Sergio Conceição en tant que nouvel entraîneur du club. Le Portugais succède au Français Laurent Blanc, limogé après la seule défaite du club, face ... Lire la suite

  • Un conducteur de bus londonien licencié pour avoir porté un maillot de Liverpool
    Un conducteur de bus londonien licencié pour avoir porté un maillot de Liverpool
    information fournie par So Foot 08.10.2025 17:26 

    C’était son seul tee-shirt propre. Ce samedi, Chelsea a créé la sensation en s’imposant au bout du temps additionnel face au champion en titre Liverpool, à Stamford Bridge (2-1). La jeune recrue Estêvão a inscrit le but de la victoire, faisant exploser les supporters ... Lire la suite

  • Bernard Diomède a enchaîné les râteaux avant le mondial U20
    Bernard Diomède a enchaîné les râteaux avant le mondial U20
    information fournie par So Foot 08.10.2025 17:09 

    Avec tous ces râteaux, il va devenir un expert en jardin zen. Alors que les U20 de l’équipe de France s’apprêtent à disputer un huitième de finale de Coupe du monde face au Japon dans la nuit de mercredi à jeudi, le sélectionneur Bernard Diomède s’est confié dans ... Lire la suite

  • Quand les Espoirs de l'Italie s'entraînent avec un œil bandé
    Quand les Espoirs de l'Italie s'entraînent avec un œil bandé
    information fournie par So Foot 08.10.2025 16:50 

    Nick Fury serait-il italien ? Silvio Baldini n’a jamais été du genre à se contenter d’un échauffement à deux touches et du traditionnel toro. En préparation du match de qualification pour l’Euro U21 contre la Suède, le sélectionneur des espoirs italiens a ressorti ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank