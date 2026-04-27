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La LFP et la lutte contre les discriminations : un numéro d’équilibriste
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 11:16

La LFP et la lutte contre les discriminations : un numéro d’équilibriste

La LFP et la lutte contre les discriminations : un numéro d’équilibriste

La LFP avance sur un fil. Scrutée de tous les côtés dans son combat contre les discriminations dans le foot, chaque pas qu’elle fait provoque une vague de réactions, bien que ces dernières émergent souvent de positions opposées. Le nouveau dispositif mis en place par la Ligue sur le flocage des joueurs ce week-end ne déroge pas à la règle, mais l'initiative est saluée par les acteurs.

Quelques semaines après l’annonce de l’abandon des couleurs arc-en-ciel sur les maillots pour la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la LFP a dévoilé une initiative inédite à laquelle ont participé les clubs de première et deuxième division ce week-end. Afin de sensibiliser aux discriminations, les tuniques des joueurs ont été floquées avec le nom d’une personne victime de racisme, de sexisme, d’homophobie ou d’antisémitisme, dont le témoignage a été recueilli par une des associations partenaires de la Ligue. Une campagne réalisée en collaboration avec plusieurs associations et décriée par les partisans d’un football apolitique, mais aussi par ceux qui accusent la LFP d’avoir cédé face à l’homophobie rampante. Au gré des saisons et des polémiques, la Ligue cherche encore la bonne formule pour lutter contre les discriminations. Mais existe-t-elle seulement ?

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Over, the rainbow

Pour comprendre les tenants et aboutissants de ce nouveau dispositif, il faut remonter (au minimum) sept ans en arrière. En 2019, la LFP instaure une opération spéciale pour la journée mondiale contre l’homophobie, le 17 mai, en partenariat avec plusieurs associations. À cette occasion, les couleurs arc-en-ciel du drapeau LGBTQ+ apparaissent sur le brassard des capitaines, puis, au fil des ans, sur les numéros des joueurs et le badge de la Ligue. Non sans polémiques, vous l’aurez compris.…

Tous propos recueillis par ARM, CG et TM

Par Alexis Rey-Millet pour SOFOOT.com

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