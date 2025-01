information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 14:51

La LFP dénonce des « banderoles racistes et sexistes » à Nice

Des mots durs, des mots de tous les jours.

Ce lundi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) n’a pas traîné pour dégainer un communiqué à la suite de la rencontre entre Nice et Marseille . La LFP « condamne fermement les chants homophobes et sexistes entendus (dimanche) soir lors de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille, ainsi que les banderoles racistes et sexistes déployées » . Une condamnation ferme, mais encore ?…

MJ pour SOFOOT.com