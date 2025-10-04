Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
La Lazio et le Torino se quittent sur des regrets
information fournie par So Foot•04/10/2025 à 17:08
La Lazio et le Torino se quittent sur des regrets
Lazio 3-3 Torino
Buts : Cancellieri (24
e
,40
e
), Cataldi (90
e
+13) pour la Lazio // Simeone (16
e
), Adams (73
e
), Coco (90
e
+2) pour le Torino
Guardiola se mouille. Dans un pays très investi auprès de la cause palestinienne, Pep Guardiola s’est associé à la lutte. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le technicien catalan a invité les Barcelonais à manifester dans les rues de la ville ce samedi, ...
Lire la suite
Une mi-temps pour poser son étreinte, une autre pour exploser sa proie : l'OM de De Zerbi est un serpent et n'a laissé aucune chance à des Messins chétifs. Le Danois Matt O'Riley a été le grand bonhomme de cette sortie qui place l'équipe phocéenne en tête de la ...
Lire la suite
Accrochez-vous à votre siège, vous pourriez ne pas y croire ! Manchester United a gagné un match ! Manchester United n’a pas pris de but ! Mason Mount et Benjamin Šeško ont marqué ! Hop le triple kamoulox. Vainqueur de Sunderland (2-0) , le triple champion d’Europe ...
Lire la suite
Des débuts en fanfare avant un multiplex assez calme. Une fois n’est pas coutume, samedi après-midi relativement tranquille en Bundesliga , où l’on n’a pas assisté à un festival de buts. Pourtant, après sept minutes, on avait déjà vu trois équipes ouvrir le score. ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer