information fournie par So Foot • 04/10/2025 à 17:08

La Lazio et le Torino se quittent sur des regrets

La Lazio et le Torino se quittent sur des regrets

Lazio 3-3 Torino

Buts : Cancellieri (24 e ,40 e ), Cataldi (90 e +13) pour la Lazio // Simeone (16 e ), Adams (73 e ), Coco (90 e +2) pour le Torino

Au bout du bout, la Lazio évite le pire.…

AC pour SOFOOT.com