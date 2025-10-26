La Lazio enfonce la Juve dans la crise
SS Lazio 1-0 Juventus
But : Bašić (9 e ) pour les Biancocelesti
Igor, tu dors ?…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Lazio enfonce la Juve dans la crise
But : Bašić (9 e ) pour les Biancocelesti
Igor, tu dors ?…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Grâce à un coaching payant de Paulo Fonseca et sacoche d'Afonso Moreira dans le temps additionnel, un OL en supériorité numérique a arraché la victoire contre Strasbourg (2-1). Les Lyonnais retrouvent le top 4 de la Ligue 1. Lyon 2 – 1 Strasbourg Buts : Doukouré ... Lire la suite
Plus fort que Vini. Avec sa passe décisive pour Kylian Mbappé pour l’ouverture du score madrilène et son but juste avant la pause, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid au 21 e siècle à réussir cet enchaînement . À l’instar du Tricolore, ... Lire la suite
Faudra venir lui dire au local. Interrogé en conférence de presse après la victoire madrilène lors du Clásico (2-1) sur le comportement de Vinícius Júnior au moment de son remplacement, Xabi Alonso a livré sa version de l’histoire . « Vous devez savoir comment ... Lire la suite
Des buts sur toutes les pelouses, un course au maintien relancée et un entraîneur sur la sellette, le multiplex de la neuvième journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Les bonnes opérations du week-end en bas de tableau ont été signées par Angers et Le Havre, ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer