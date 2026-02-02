La lanterne rouge de Serie A change de Paolo sur son banc

Un Paolo pour un Paolo. Comme l’a annoncé l e Hellas Vérone ce lundi, le club s’est séparé de son entraîneur principal, Paolo Zanetti.

Le technicien de 46 ans, arrivé à l’été 2024, avait mené l’équipe du nord de l’Italie au maintien lors de sa première saison. Mais après la lourde défaite samedi contre Cagliari (0-4), la séparation semblait inévitable.…

