information fournie par So Foot • 20/09/2025 à 20:13

La Juventus patine sur la pelouse du Hellas

La Juventus patine sur la pelouse du Hellas

Hellas Vérone 1-1 Juventus

Buts : Orban (44 e sp) pour le Hellas // Conceição (19 e ) pour la Juve

Le coup de la panne.…

SO pour SOFOOT.com