La Juventus enchaîne, la Fiorentina ne décolle pas

Le coaching d’Igor Tudor a payé.

Mise en échec par un bon Nicola Leali dans les buts du Genoa, la Juventus a dû attendre l’heure de jeu pour voir ses deux sauveurs entrer en jeu : Filip Kostić et Dušan Vlahović. Les deux Serbes ont débloqué la situation sur corner, où le premier a déposé un caviar sur la tête du second pour le seul et unique but du match (1-0) . Deuxième victoire en deux matchs pour la Juve qui reste donc dans le wagon de tête. Des regrets, il y en a pour le Genoa de Patrick Vieira avec notamment cette barre transversale au bout du temps additionnel signée Patrizio Masini.…

AC pour SOFOOT.com