La Juventus dégoûte l'Inter dans un derby d'anthologie
Au terme d'un derby d'Italie complètement fou, où les frères Thuram ont tous les deux marqué sous les eux de papa, la Juventus l'a emporté au buzzer face à l'Inter Milan (4-3). Avec un trois sur trois, les Bianconeri prennent provisoirement la tête de du championnat italien.
Juventus 4 – 3 Inter
Buts : Lloyd Kelly (14e), Kenan Yildiz (38 e ), Khephren Thuram (83 e ) et Vasilije Adžić (90+3 e ) pour les Bianconeri, Hakan Çalhanoğlu (30 e et 65 e ) pour les Nerazzuri (38 e )
Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com
