La Juve refroidit Naples
Juventus 2-0 Naples
Buts : Alajbegovic (70e), Boga (87e)
Plus d’informations à suivre… …
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L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes) est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 à l'issue du Grand Prix du Mexique remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dimanche sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico. Antonelli ... Lire la suite
Kimi Antonelli (Mercedes) est devenu dimanche le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1, à l'âge de 20 ans, à l'issue du Grand Prix du Mexique, remporté par Max Verstappen (Red Bull), et est également le premier Italien à finir au sommet ... Lire la suite
On n’arrête plus l’OM ! Les Marseillais ont remporté un quatrième match de championnat consécutif dimanche face à Toulouse (2-0). L’OM est sixième, au contact des places qualificatives pour la Ligue des champions , et ça donne forcément le sourire à Bruno Genesio. ... Lire la suite
Un Superclasico ça se joue pas, ça se gagne. Au terme d’une rencontre tendue, marquée par deux expulsions du côté de River Plate (Lucas Martinez Quarta pour anihilation d’une action de but dès la 10 e minute et Gonzalo Montiel en fin de match), Boca Juniors a remporté ... Lire la suite
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