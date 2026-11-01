L'OM jette un mauvais sort à Toulouse

Une entame tout feu tout flamme, un Jeffrey De Lange impérial et une seconde période à subir sans conséquences : l'Olympique de Marseille a une nouvelle fois alterné le très bon et le moins consistant face à Toulouse. L'essentiel est là : une quatrième victoire consécutive (2-0).

Olympique de Marseille 2-0 Toulouse

Buts : Harit (2 e ) et Gouiri (25 e )

Les sourires commencent à s’installer sur le vieux port. Après les grosses inquiétudes du début d’automne, les Phocéens en sont à quatre victoires consécutives après avoir fait tomber Toulouse au Vélodrome (2-0). Un succès dessiné dès l’entame de la soirée grâce notamment au talent d’Amine Harit et aux errements défensifs toulousains. Les parades de Jeffrey De Lange et le manque d’efficacité des Violets auront fait le reste. L’OM double Monaco et s’installe à la sixième place de notre Ligue 1.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com