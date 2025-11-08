La Juve frustrée dans le derby

Juventus 0 – 0 Torino

Luciano Spalletti va s’arracher les cheveux.

Déjà frustrée par le Sporting mardi, la Juventus a encore été contrariée ce samedi par son voisin, le Torino (0-0). Buteur lors des deux derniers matchs au Juventus Stadium, Dušan Vlahović est resté muet. Alberto Paleari avait de toute façon activé le mode infranchissable. La frappe pied droit de Khéphren Thuram (28 e ) ? Pas de problème. Le coup de tête d’Andrea Cambiaso (32 e ) ? Non plus. La pression s’est intensifiée en deuxième période, mais Jonathan David (67 e ), Weston McKennie (68 e ) et Kenan Yildiz (72 e ) ont tous buté sur le dernier rempart du Toro.…

QB pour SOFOOT.com