 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La justice turque frappe fort contre les parieurs
information fournie par So Foot 09/12/2025 à 10:09

La justice turque frappe fort contre les parieurs

La justice turque frappe fort contre les parieurs

Le foot turc encore secoué.

Alors qu’un gros scandale de paris truqués, au sein duquel de très nombreux joueurs professionnels seraient impliqués , remue actuellement le pays, voilà que la justice turque a décidé de trancher dans le vif en procédant à de nombreuses arrestations en fin de semaine dernière. Parmi les personnes interpellées, certaines vont même aller faire un petit tour derrière les barreaux , dont plusieurs footeux, puisque ce ne sont pas moins de 11 joueurs professionnels évoluant dans les deux premières divisions du pays qui ont carrément été placés en détention provisoire .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paul Pogba couvert d'éloges par son capitaine
    Paul Pogba couvert d'éloges par son capitaine
    information fournie par So Foot 09.12.2025 11:30 

    Un nouvel apôtre pour Paul. Le transfert de Paul Pogba à l’AS Monaco cet été a suscité bien des fantasmes. Un consensus rare dans le monde du foot s’est même formé pour espérer que le joueur aux mille galères revienne le plus rapidement possible à un niveau compétitif.… ... Lire la suite

  • Sale soirée pour Ivan Toney, arrêté dans un bar à Londres
    Sale soirée pour Ivan Toney, arrêté dans un bar à Londres
    information fournie par So Foot 09.12.2025 10:49 

    Plus de sang froid sur penalty. Un retour à Londres difficile. Transféré en Arabie saoudite à l’été 2024, à Al Ahli, Ivan Toney s’autorise des virées à Londres de temps en temps pour passer du bon temps. Aperçu dans un bar de Soho, l’attaquant anglais a passé une ... Lire la suite

  • Stéphane Ziani refuse le poste de coordinateur sportif du FCN
    Stéphane Ziani refuse le poste de coordinateur sportif du FCN
    information fournie par So Foot 09.12.2025 10:05 

    Nouveau plot twist au FC Nantes. Si l’entraîneur de Canaris, Luís Castro , a été maintenu en poste au moins jusqu’à la trêve, le club cherche à retaper son organigramme. Pour lui succéder, les dirigeants ont d’abord pensé à Will Still, ancien coach de Reims et ... Lire la suite

  • Lucas Hernández ratera trois matchs en Ligue des champions
    Lucas Hernández ratera trois matchs en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 09.12.2025 09:18 

    Privé de plat de résistance. Coupable d’un coup de coude volontaire sur Xavi Simons en fin de match contre Tottenham, le défenseur du PSG, Lucas Hernández, a écopé de trois matchs de suspension , a annoncé l’UEFA lundi soir.… CM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank