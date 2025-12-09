La justice turque frappe fort contre les parieurs
Le foot turc encore secoué.
Alors qu’un gros scandale de paris truqués, au sein duquel de très nombreux joueurs professionnels seraient impliqués , remue actuellement le pays, voilà que la justice turque a décidé de trancher dans le vif en procédant à de nombreuses arrestations en fin de semaine dernière. Parmi les personnes interpellées, certaines vont même aller faire un petit tour derrière les barreaux , dont plusieurs footeux, puisque ce ne sont pas moins de 11 joueurs professionnels évoluant dans les deux premières divisions du pays qui ont carrément été placés en détention provisoire .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
