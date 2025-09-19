La justice rappelle encore à l'ordre Daniel Alves

Un coup de TAS en attendant l’électrochoc ?

Le Tribunal arbitral du sport a condamné Daniel Alves à payer une amende à son dernier club, les Mexicains des Pumas. Le motif ? « les dommages et préjudices causés à cette institution. » Le latéral brésilien avait résilié son contrat avec les Pumas en janvier 2023, suite à sa mise en détention pour viol. Son dernier match avec les Pumas remonte au 8 janvier 2023. « Le TAS a statué en faveur du club, […] il a condamné M. Alves au paiement d’une somme supérieur à celle fixée par la FIFA, » a-t-il réagi.…

UL pour SOFOOT.com