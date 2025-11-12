La justice donne encore raison à El Ghazi, licencié pour des posts anti-israéliens

Et la sentence est irrévocable.

Le tribunal du travail de la Rhénanie-Palatinat a tranché, et pas du côté de Mayence. Le club avait licencié son joueur Anwar El Ghazi en 2023 suite à des publications hostiles à Israël sur les réseaux sociaux . L’affaire a été portée devant la justice, qui a donné raison à l’attaquant, estimant son licenciement abusif . Le club a fait appel, mais le tribunal a confirmé mercredi la décision prise en 2024. Il a ainsi conclu que la liberté d’expression primait sur les intérêts de l’employeur, et donc que son licenciement pour faute grave n’avait pas lieu d’être .…

QB pour SOFOOT.com