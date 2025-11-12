La justice donne encore raison à El Ghazi, licencié pour des posts anti-israéliens
Et la sentence est irrévocable.
Le tribunal du travail de la Rhénanie-Palatinat a tranché, et pas du côté de Mayence. Le club avait licencié son joueur Anwar El Ghazi en 2023 suite à des publications hostiles à Israël sur les réseaux sociaux . L’affaire a été portée devant la justice, qui a donné raison à l’attaquant, estimant son licenciement abusif . Le club a fait appel, mais le tribunal a confirmé mercredi la décision prise en 2024. Il a ainsi conclu que la liberté d’expression primait sur les intérêts de l’employeur, et donc que son licenciement pour faute grave n’avait pas lieu d’être .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
