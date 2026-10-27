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La Jordanie dit avoir tué plus de 20 combattants de l'EI en Syrie
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 11:09

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La Jordanie a tué plus de 20 combattants du groupe État islamique (EI) lors de frappes aériennes menées lundi soir dans le sud de la Syrie, à la suite d'un attentat meurtrier perpétré contre une église en Jordanie, a déclaré mardi le ministre de la Communication, Mohamed al Momani.

La Syrie a rapporté que les frappes jordaniennes avaient fait sept morts, dont trois enfants et une femme.

Amman regrette ces pertes civiles, a déclaré Mohamed al Momani dans un message publié sur X.

La Jordanie avait annoncé lundi que son armée de l'air avait bombardé le sud de la Syrie après avoir établi que les suspects de l'attaque qui a fait neuf morts la semaine dernière dans une église étaient liés à des "groupes terroristes" opérant dans cette région.

L'EI n'a pas revendiqué cette attaque.

L'armée jordanienne a assuré que les frappes avaient été menées en coordination avec les autorités syriennes, ce que Damas a démenti.

(Rédigé par Yasmine Ghania et Ahmed Tolba ; version française Tangi Salaün)

Proche orient
Syrie
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