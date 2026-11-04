La joie de Paulo Fonseca de revenir au Portugal
L’adieu aux larmes. Si le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique lyonnais n’a pas encore été officialisé, le tacticien portugais a atterri à Lisbonne mardi soir.
Y’a de la joie
Face aux quelques journalistes présents à l’aéroport Humberto Delgado, Fonseca a partagé sa joie de retrouver les terres lusitaniennes : « Je suis très heureux de revenir au Portugal et au Sporting ». Il a également promis aux journalistes de répondre à toutes leurs questions dès qu’il en aurait le temps.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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