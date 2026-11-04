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La joie de Paulo Fonseca de revenir au Portugal
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 09:17

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La joie de Paulo Fonseca de revenir au Portugal

La joie de Paulo Fonseca de revenir au Portugal

L’adieu aux larmes. Si le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique lyonnais n’a pas encore été officialisé, le tacticien portugais a atterri à Lisbonne mardi soir.

Y’a de la joie

Face aux quelques journalistes présents à l’aéroport Humberto Delgado, Fonseca a partagé sa joie de retrouver les terres lusitaniennes : « Je suis très heureux de revenir au Portugal et au Sporting ». Il a également promis aux journalistes de répondre à toutes leurs questions dès qu’il en aurait le temps.…

LB pour SOFOOT.com

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