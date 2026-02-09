La joie de Marquinhos dans le vestiaire après la démonstration du PSG contre l'OM

Y’a d’la joie. Largement dominateurs face à leur rival marseillais, les joueurs du PSG avaient de quoi célébrer dans leur vestiaire du Parc des Princes . Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, on voit notamment Marquinhos, tout sourire, se féliciter de la démonstration de force de ses ouailles . « C’était le car-na-val » , se réjouit notamment le capitaine parisien, suivi d’un Khvicha Kvaratskhelia tout heureux de rappeler le score face caméra en montrant les cinq doigts de sa main, tout comme Désiré Doué.

FIVE. ✋ pic.twitter.com/JmCrPTlcl6…

TB pour SOFOOT.com