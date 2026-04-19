La joie de Kombouaré après le maintien du Paris FC

Veni, vidi, vici . Après la victoire du Paris FC face à Metz ce dimanche après-midi (1-3), le promu a assuré son maintien dans l’équipe du football hexagonal . Dixième de Ligue 1 avec 13 points d’avance sur Auxerre, barragiste et 18 sur Nantes, premier relégable le PFC a rempli ses objectifs, tout comme Antoine Kombouaré débarqué sur le banc parisien le 22 février dernier pour le compléter.

« Le maintien, c’était l’objectif du club, mais ce n’était pas le mien »

Malgré une reprise en main musclée de l’équipe, avec la mise à l’écart de certains cadres, la méthode Kombouaré a toutefois particulièrement bien fonctionné chez les Parisiens qui n’ont pas perdu la moindre rencontre depuis l’arrivée de l’ancien tacticien du PSG . En conférence de presse, Kombouaré a tenu à féliciter ses joueurs même s’il a aspiré à mieux que le maintien d’ici la fin de saison . « Le maintien, c’était l’objectif du club, mais ce n’était pas le mien. Je dis ça parce que j’avais des ambitions bien plus élevées. Je dis ça avec beaucoup d’humilité, mais quand je suis arrivé, on était quand même 15 es , six points devant l’équipe barragiste. Dans mon esprit, j’avais envie de faire bien mieux que la position dans laquelle on était. » Le coach a également justifié les nombreux changements effectués sur cette rencontre : « On est toujours en train d’anticiper sur plein de scénarios. Après Monaco on s’est dit qu’il fallait récompenser ceux qui sont dans l’ombre, ceux qui travaillent toute la semaine, participent à ce que l’équipe première soit performante le week-end (…) Et aujourd’hui, c’était simplement la récompense de tous ces garçons qui s’entraînent fort et qui font que tous les week-ends, on a une équipe performante. Aujourd’hui, ils m’ont montré qu’ils avaient aussi leur place. » …

LB pour SOFOOT.com