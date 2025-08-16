La jeunesse et Castro, les paris des Canaris

Le FC Nantes lance sa saison sans Antoine Kombouaré, mais avec Luis Castro et un nouveau projet basé autour des jeunes de son centre de formation. Le pari est risqué, mais louable, à condition que la famille Kita fasse preuve de patience.

Sur les bords de l’Erdre, le FC Nantes a changé de cap. Antoine Kombouaré a hissé les voiles direction l’estuaire de la Loire. Pedro Chirvella et Alban Lafont sont partis au bord de la Mer Égée, alors que d’autres cadres du vestiaires comme Nicolas Pallois ont opté pour une croisière en Ligue 2. Sur le chemin inverse, Luis Castro est arrivé depuis la Manche. Un entraîneur avec une philosophie ancrée sur le jeu offensif et l’éclosion de jeunes joueurs. Soit une rupture avec son prédécesseur, davantage déterminé à rester solide défensivement et à s’appuyer sur des joueurs expérimentés. Après deux saisons d’affilée à jouer le maintien jusqu’au bout du bout avec cette tactique morne, les Kita ont (encore une fois) décidé de changer de stratégie.

Si les jeunes comprennent ce qu’on veut mettre en place, ça va fonctionner.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com