La Hongrie et la Pologne bloquent le projet de budget européen sur la période 2021-2027

LA HONGRIE ET LA POLOGNE BLOQUENT LE PROJET DE BUDGET EUROPÉEN BRUXELLES (Reuters) - La Hongrie et la Pologne ont opposé leur veto lundi à l'adoption du projet de budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027 et ses financements au cours d'une réunion au niveau des ambassadeurs, annonce la présidence allemande du Conseil européen. Leur décision était attendue, Budapest et Varsovie n'ayant pas apprécié que l'accès aux fonds européens soient liés au respect de l'état de droit. Le projet porte sur 1.100 milliards d'euros inclus dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et sur les 750 milliards du Fonds de relance destinés à aider les Etats européens à se relever de l'impact économique de la pandémie de coronavirus. (Jan Strupczewski; version française Henri-Pierre André)

